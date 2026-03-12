Menu
Menu Busca quinta, 12 de março de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Instabilidade e chuvas seguem presentes em MS nesta quinta-feira

Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 27°C

12 março 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo nublado e chuvoso em Campo GrandeTempo nublado e chuvoso em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O clima segue instável e com boas chances de chuvas ao longo desta quinta-feira, dia 12, em Mato Grosso do Sul. A instabilidade, que começou no último domingo, se arrasta e deve permanecer até o fim da semana.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há previsão de acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar os 40 a 50 mm em 24 horas. De forma pontual, não se descartam chuvas mais intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de descargas elétricas atmosféricas e rajadas de vento.

Esse cenário favorece a formação de áreas de instabilidade, aumentando a frequência das chuvas ao longo desta semana. A previsão indica os próximos dias com tempo mais instável, associada a temperaturas mais amenas.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 30°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 32°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 30°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 30°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 27°C.

Reportar Erro
Unimed Seu Sim Muda Tudo - Mar26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Feira de adoção terá filhotes de gatos resgatados neste sábado na Capital
Cidade
Feira de adoção terá filhotes de gatos resgatados neste sábado na Capital
Céu nublado indica chuva
Clima
Meteorologia não descarta chuvas ao longo desta quarta-feira em MS
Inmet mantém alerta de perigo para temporais em todo o país
Clima
Inmet mantém alerta de perigo para temporais em todo o país
Tempo segue nublado em Campo Grande
Clima
Clima deve ficar instável nesta terça em MS e chuvas não devem dar tréguas
Clima seguirá bastante instável em Campo Grande
Clima
Semana começa com promessa de chuvarada com ajuda de frente fria em MS
Dia começou nublado em Campo Grande
Clima
MS terá domingo quente e com chance de chuva à tarde
Apesar de sol, Campo Grande pode ter chuva
Clima
Calorão predomina em MS e termômetros podem chegar a 40°C neste sábado
Umidade deve cair mais e máximas nesta sexta-feira chegam a 40°C em MS
Clima
Umidade deve cair mais e máximas nesta sexta-feira chegam a 40°C em MS
Céu limpo em Mato Grosso do Sul
Clima
Quinta-feira promete calor intenso de quase 40°C em Mato Grosso do Sul
Foto: Gerada por IA
Clima
Temperaturas passam dos 38°C em MS e umidade cai para 25%

Mais Lidas

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Justiça
Justiça condena soldado da PMMS por vídeo em rede social com piada gravada em oficina
Carro e moto também foram apreendidos Foto: Divulgação
Polícia
Força Tática desmantela esquema de 'disk drogas' em Campo Grande e prende três
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Internacional
Mulher é morta por elefante após provocar animal na Namíbia
Drogas eram arremessadas para dentro do presídio
Polícia
Facção usava propina para arremessar drogas e celulares em presídio de Campo Grande