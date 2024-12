JD1TV: Chuva ajuda os apaixonados de folga a ficarem de 'grudinho' no sofá na Capital

Confirmando a previsão de chuvas fortes, Campo Grande teve uma ‘tarde chuvosa’ nesta sexta-feira (13), ajudando os apaixonados de folga a ficarem de ‘grudinho’ no sofá de casa.

Alguns pontos da cidade registraram uma onda de calor intenso antes das primeiras gotas começarem. Mas por sorte, a água e o tempinho nublado ajudaram a refrescar um pouco o calorão.

Leitores do JD1 encaminharam vídeos e fotos das precipitações e comemoraram. Moradora do Lagoa Park, Bruna Lacerda deu ‘graças a Deus’ pela chuva. “Olha a chuva! Graças a Deus começou, estava um calor do cão e agora tá derramando”, afirmou.

Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), emitiu um alerta de tempestades severas em todo o Mato Grosso do Sul, com possibilidade de queda de granizo e ventos que podem chegar aos 100 km/h.

Segundo o sistema ALERT-AS do Inmet, todos os 79 municípios de Mato Grosso do Sul estão afetados pelo alerta e podem enfrentar chuva entre 50 e 100 mm/dia, acompanhada de ventos entre 60 e 100 km/h.

Veja vídeo encaminhado para a reportagem:

