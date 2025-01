Junto e misturado: 'Sextou' pode ter sol, calor e chuva de verão em MS

Mato Grosso do Sul pode viver um mix de sensações climáticas nesta sexta-feira (24), pois ocorrerá momentos de sol, bastante calor e até pancadas de chuvas típicas da estação do verão.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) informa que a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade, mas que também há possibilidade para chuvas e tempestades em algumas regiões.

Contudo, o início do final do semana deve ser marcado pelo aumento das temperaturas máximas em algumas regiões, podendo colocar até 40°C nos termômetros.

Para a sexta-feira, o indicativo é de sol e variação de nebulosidade, pois essa situação atmosférica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo mais quente e seco.

São previstas temperaturas mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-36°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 25-27°C e máximas entre 36-39°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 23-25°C e máximas entre 33-36°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 33-35°C

