La Niña, fenômeno que pode dar "trégua" no calor, tem 60% de chance de acontecer

A Organização Meteorológica Mundial (OMM) afirmou, na manhã desta quarta-feira (11), que existe 60% de probabilidade de surgirem condições de La Niña, fenômeno que pode dar “trégua” nas altas temperaturas, no final deste ano.

A agência, ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), explicou que apesar de uma possível chegada do fenômeno, que ocorre quando há o resfriamento da faixa Equatorial Central e Centro-Leste do Oceano Pacífico, o aquecimento do planeta a longo prazo permanece.

Segundo a OMM, as condições do fenômeno estão "neutras" neste momento, no entanto, existe uma probabilidade de 55% de que as condições neutras passem para La Niña entre setembro e novembro deste ano, aumento para 60% de outubro de 2024 a fevereiro de 2025.

A secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, explicou que a queda das temperaturas causadas ainda não será o suficiente para impedir o aumento das temperaturas no mundo. "Mesmo que um evento de resfriamento de curto prazo La Niña surja, ele não mudará a trajetória de longo prazo do aumento das temperaturas globais devido aos gases de efeito estufa que retêm o calor na atmosfera", apontou.

