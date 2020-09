MS enfrenta onda de calor com 5°C acima da média nesta terça

A previsão do tempo para grande parte de Mato Grosso do Sul, é de céu aberto e calor acima da média nesta terça-feira (15), principalmente nas regiões leste e centro-norte, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet divulgou um aviso de perigo de risco à saúde, devido a uma onda de calor, onde as temperaturas podem ficar até 5°C acima da média, por um período de três a cinco dias, e algumas cidades da região pantaneira podem enfrentar calor de até 42ºC.

As cidades da região centro-norte, principalmente, Água Clara, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, Sonora enfrentarão calor acima dos 40ºC hoje.

Já Campo Grande terá céu aberto com poucas nuvens, e previsão é de que a temperatura não passe dos 36ºC com mínima de 19°C, além de baixa umidade do ar que varia de 10% a 75%.

Vale ressaltar que neste período de tempo seco e calor os cuidados com saúde, alimentação e hidratação devem ser redobrados.

Deixe seu Comentário

Leia Também