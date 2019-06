Névoa seca e baixa umidade predominam nesta quinta

Nesta quinta-feira (13), o dia será claro e parcialmente nublado, com névoa seca e baixa umidade de ar à tarde. Exceto no sul e sudoeste do estado, que permanecem com tempo parcialmente nublado e baixa umidade do ar à tarde.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima em todo o estado será de 17°C e a máxima chega aos 34°C.

A população deve tomar cuidado com a saúde já que, durante as tardes, as temperaturas máximas estarão estáveis e os índices de umidade do ar diminuem ao longo da semana, deixando o ar seco.

Em Campo Grande, a mínima será de 20°C e a máxima 32°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também