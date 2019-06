Tempo seco marca o feriadão em MS

O feriado prolongado terá tempo seco e temperaturas amenas, em todo o Mato Grosso do Sul. A previsão que vai de quinta-feira (13) até o domingo (16) é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O Inmet explicou que um sistema de alta pressão na média atmosfera se intensifica nesse período, e inibe a formação de nuvens. O ar desce de altos níveis, deixando o tempo gradualmente mais seco até ao final de semana.

As temperaturas mínimas permanecem amenas, por conta da pouca cobertura de nuvens, que leva a uma maior perda de calor durante a noite e favorece névoa úmida ao amanhecer, em locais de serra ou lagos.

Durante as tardes, as temperaturas máximas estarão estáveis e os índices de umidade do ar diminuem ao longo da semana, deixando o ar seco.

Na quinta-feira (13), a temperatura mínima será de 17°C e a máxima chega a 34°C no estado. Na capital, a mínima será de 20°C e máxima de 32°C.

Na sexta-feira (14), a baixa umidade do ar permanece e o tempo permanece instável, com a máxima de 33°C. Sábado (15), a temperatura mínima prevista é de 21°C e máxima de 30°C. O domingo registra a menor temperatura mínima, com previsão de 19°C e temperatura máxima de 31°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também