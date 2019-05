Segunda terá temperatura máxima de 31°C na capital

A semana começa com temperaturas mais quentes e tempo parcialmente nublado a nublado em Campo Grande, segundo a previsão do Instituto de Meteorologia (Inmet).



Ainda de acordo com o Inmet, os termômetros devem registrar temperatura máxima de 31ºC e a mínima deve ficar em 17°C. A umidade relativa do ar máxima é de 75%.



Em Dourados, a temperatura máxima é de 30º e a mínima fica em 12°C. O tempo passa de claro com névoa seca pela manhã, para claro a parcialmente nublado no restante do dia.



Para Mato Grosso do Sul, o instituto prevê tempo parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas a partir do final de tarde no sudoeste e sul.



Já nas demais áreas do estado o tempo fica parcialmente nublado a claro com baixa umidade do ar à tarde.

