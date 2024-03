Pode chover na capital neste domingo; confira a previsão do tempo

Neste domingo (10), o dia será com sol e variação de nebulosidade. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), há a probabilidade de chuva fraca, moderada, e pontualmente mais intensas durante o dia e a noite.

A sensação térmica na Capital variará entre 23 ºC e 32 ºC. A temperatura mínima será de 22 ºC e a máxima de 31 ºC, com vento soprando na direção Sudeste, com velocidade entre 2 e 8 km/h. Com umidade relativa do ar entre 55% e 97%.

Em Corumbá, há probabilidade de chuva, com temperatura mínima entre 27 e 33 ºC. Aquidauana registra 25 ºC e 35 ºC. Em Coxim, vai de 24 ºC e pode chegar a 32 ºC. Em três Lagoas a mínima é de 25 ºC e a máxima de 34 ºC. Ponta Porã amanhece com 23 ºC e chega a 31 ºC. Na Região Cone-Sul, Iguatemi tem mínima de 24 ºC e máxima de 33 ºC.

Na Região Sudoeste, Porto Murtinho registra variação entre 27 ºC e 35 ºC. Já Paranaíba, na Região do Bolsão, tem mínima de 24 ºC e máxima de 32 ºC.

