Previsão do tempo: domingo frio e nublado em Mato Grosso do Sul

Domingo (25) amanheceu marcando sensação térmica de 5,3ºC em Campo Grande, onde pela manhã ficará garoando. O dia na Capital será de nuvens com nevoeiro e a temperatura deve chegar aos 20ºC.

Mas a previsão para a maioria dos municípios de Mato Grosso do Sul é de voltar a ficar firme, com temperaturas amenas e com possibilidade de chuvas na região do sul e central do Estado.

Em Três Lagoas, Mundo Novo, Dourados, Rio Brilhante e Ponta Porã, a máxima chegará a 18ºC; em Chapadão do Sul e Água Clara 19ºC; em Bataguassu 20ºC; Porto Murtinho, São Gabriel do Oeste e Miranda 21ºC; Aquidauana 22ºC; em Coxim e Corumbá 24ºC; e em Sonora, 25ºC.

Mas de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), para segunda-feira (26), a previsão indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade e temperaturas baixas com mínimas na casa dos 5ºC no sul do Estado, em áreas pontuais os termômetros podem marcar abaixo dos 4ºC.

