Previsão do tempo para este sábado

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), este sábado (12) em Mato Grosso do Sul, permanece parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, especialmente no oeste e noroeste do estado, onde pode chover forte.

Na manhã e tarde de hoje o céu fica parcialmente nublado com pancada de chuva isolada em todo estado. No período da noite o tempo fica parcialmente nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura em todo o estado varia, a mínima é de 20ºC e máxima de 36ºC.

Na capital nesta sábado (12), o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas principalmente á tarde. A mínima de 22ºC e a máxima de 32ºC.

