Quarta-feira promete tempo estável e seco com 33°C em Mato Grosso do Sul

O tempo em Mato Grosso do Sul promete esquentar cada vez mais nesta semana e durante a quarta-feira (28), o clima estável e o tempo seco serão predominantes em boa parte do Estado, embora as manhãs permaneçam amenas em algumas regiões.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o tempo fica estável, com sol e variação de nebulosidade. Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens, favorecendo o tempo seco.

Durante o período da tarde, a umidade relativa do ar fica baixa, em torno de 15-25%.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 12°C e máximas de 29°C para as regiões sul, sudeste e leste do estado. Nas regiões pantaneira, sudoeste e norte esperam-se mínimas de 17°C e máximas entre 31°C. No bolsão, esperam-se mínimas entre 12°C e máximas de 33°C.

Em Campo Grande, mínimas de 17°C e máximas de até 31°C. Os ventos atuam entre o quadrante norte e leste com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

