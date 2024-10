Quinta ainda deve ter calor intenso antes de retorno das chuvas em MS

O calor permanece ativo em Mato Grosso do Sul e mantendo altas temperaturas nos termômetros nesta quinta-feira (17), mas a meteorologia indicou a possibilidade de mudança no tempo a partir desta sexta-feira (18), quando ocorre o retorno das chuvas, com chance de tempestades e diminuição das máximas.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao transporte de calor e umidade e deslocamento de cavados deverão favorecer aumento de nebulosidade, chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Neste período, podem ocorrer chuvas significativas com acumulados acima de 40 milímetros ao final do dia.

Estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 31-34°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 24-27°C e máximas entre 33-35°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 31-33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 30-32°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também