Sábado será de sol e tempo firme em Mato Grosso do Sul

A previsão para este fim de semana em Mato Grosso do Sul é da volta do tempo estável e aumento da temperatura, podendo chegar a 37°C no Estado, além de baixos valores da umidade relativa do ar. Para hoje (23), a previsão indica tempo firme com sol.

Na Capital a mínima será de 22°C e máxima de 33°C. Os ventos devem ficar entre 30-50 km/h, pontualmente podem superar os 50 km/h.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as temperaturas voltarão a subir, seguindo assim até a próxima quarta-feira (27). A umidade relativa do ar fica entre 15% e 45%. No entanto não se descartam tempestades pontuais, principalmente nas regiões norte, noroeste e nordeste do Estado.

Estão previstas entre 20-23°C e máximas entre 32-35°C nas regiões sul, leste e sudeste do Estado. Já para as regiões sudoeste e pantaneira sudoeste esperam-se mínimas entre 24-26°C e máximas entre 32-37°C.

