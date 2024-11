Saudade do friozinho? MS tem promessa de chegada de frente fria nesta semana

Esta quinta-feira (7), tem promessa de frente fria, ainda que tímida, para Mato Grosso do Sul. A aproximação e o avanço dessa frente fria reforçam a instabilidade no clima do Estado, com previsão de acumulados significativos de chuvas – acima de 40 mm em 24h.

Para Campo Grande o tempo pode ser mais "fresquinho". As mínimas devem ser de 22°C e 24°C e máximas entre 26°C e 28°C. Os ventos atuam entre o quadrante oeste e sul, com valores entre 30 a 50 km/h.

Nas regiões Sul, Leste e Sudeste de MS as temperaturas mínimas previstas ficam entre 21°C a 23°C e máximas entre 27°C a 29°C.

Já nas regiões Pantaneiras e Sudoeste, esperam-se mínimas entre 24°C e 25°C e máximas entre 30°C e 31°C. Nas regiões do Bolsão e Norte, são esperadas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 28°C e 30°C.

