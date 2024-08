Se hidrate! Inmet alerta para umidade do ar perigosamente baixa em MS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alertou, nesta sexta-feira (2), para baixa umidade relativa do ar em quase toda a região Centro-Oeste do Brasil, incluindo boa parte de Mato Grosso do Sul, que tem 74 de seus 79 municípios atingidos pela situação, incluindo a Capital.

Segundo o órgão, a umidade do ar deve variar entre 20% e 12%, valor abaixo dos 60% recomendados como ideal para a saúde humana pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Valores baixos, como os registrados no Estado, podem causar ressecamento da pele e desconforto nos olhos, boca e nariz, e também trazer riscos reais à saúde.

Além dos riscos à saúde humana, também existe o de incêndios florestais, já que a baixa umidade facilita a propagação das chamas.

Confira algumas recomendações do órgão para lidar com a baixa umidade:

- Beba bastante líquido.

- Evite atividade físicas.

- Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

- Use hidratante para pele.

- Umidifique o ambiente.

