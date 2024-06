Sem mudanças, clima continua quente e seco em Mato Grosso do Sul

A previsão meteorológica não prevê mudanças neste início de semana em Mato Grosso do Sul. Muito pelo contrário, indaga que será mantida a situação de clima quente e seco em várias cidades, com temperaturas chegando aos 34°C nesta segunda (17) e também ocorrendo umidade relativa do ar em até 20%.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), haverá uma aproximação de uma frente fria nos próximos dias, mas ainda é incerto prevê o momento em que ela chegará.

Assim, um sistema de alta pressão atmosférica inibe a formação de nuvens e chuvas, favorecendo o tempo quente e seco no estado, onde as condições meteorológicas previstas tornam o ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais.

A previsão indica tempo firme com sol e poucas nuvens. Estão previstas mínimas entre 17-20°C e máximas entre 28-33°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 18-24°C e máximas entre 33-36°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 14-19°C e máximas entre 31-35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 29-31°C.

