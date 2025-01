Semana começa com calor de 33°C em Campo Grande

A segunda semana do mês de janeiro promete bastante calor e poucas chuvas em Mato Grosso do Sul. A tendência é que os sul-mato-grossenses se acostumem a ver mais temperaturas altas neste primeiro momento do ano de 2025.

Em Campo Grande, por exemplo, a mínima começou em torno dos 24°C, enquanto a máxima deve atingir 33°C e apesar das nuvens pairar sobre os céus, há poucas possibilidades de chuva.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), aponta que o dia deve ser de muitas nuvens, mas de forte calor e pancadas isoladas no período da tarde, mas sem a perspectiva de mudança nas temperaturas.

Já o Climatempo, indica que a formação de uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul, a ZCAS, pode afetar o tempo em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

Segundo o sistema meteorológico, pancadas mais irregulares e isoladas no norte do estado, devido à combinação de calor e umidade que vem das outras áreas do Centro-Oeste.

