Semana começa com calor forte e previsão de pancadas de chuvas isoladas

O inicio da manhã começou pouco nublado, mas o dia promete ser ensolarado com pancadas de chuva e trovoadas em partes isoladas da cidade. A semana começa com altas temperaturas e previsão do tempo parcialmente nublado por todo estado.

Segundo o Inmet, a temperatura fica estável em Campo Grande, com mínimo de 22º C e máximo de 32º C. Por todo estado a onda de calor também é intensa e chega no máximo a casa dos 38º C.

