Semana começa com expectativa de chegada do frio de 9°C em MS

Mato Grosso do Sul deve passar por uma breve mudança climática que já havia sido anunciada pela meteorologia no início do mês, sendo a passagem de uma frente fria e promete derrubar drasticamente as temperaturas ainda nesta semana, principalmente na sexta-feira (28).

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), por enquanto, as atuais condições climáticas favorecem a ocorrência de incêndios florestais, isso porque ainda segue a atuação da massa de ar seco e quente em várias regiões, como no Pantanal.

Porém, ainda segundo o Cemtec, "os modelos indicam aproximação e avanço de uma frente fria que deverá favorecer aumento de nebulosidade, queda nas temperaturas e, com baixa probabilidade, pancadas de chuvas, principalmente nas regiões sudoeste, oeste e sul do estado".

Enquanto a frente fria não chega, os termômetros seguem acima da casa dos 30°C nas principais regiões. estão previstas temperaturas mínimas de 21°C e máximas de 33°C para as regiões sul, leste e sudeste.

Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas de 19°C e máximas de 36°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 19°C e máximas de 35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 20°C e máximas de até 31°C.

Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

