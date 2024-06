Será? Chuva pode 'dar as caras' neste fim de semana em Campo Grande

O tempo seco em Campo Grande pode estar com os dias contados. Isso porque, segundo a meteorologia, há chance de pancadas de chuvas na Capital neste fim de semana.

De acordo com o meteorologista Natálio Abraão, a previsão do tempo para os próximos dias na Cidade Morena é parcialmente nublado, com aberturas de sol. As madrugadas devem ser geladas conforme o JD1 já havia anunciado a frente fria.

"No domingo (30), o tempo permanecerá nublado pela manhã, com chance de chuva fraca, de cerca de 2 mm. Será de pouco sol e manhã fria", detalhou Natálio.

O início da semana também pode ser de nublado e de pouco sol, podendo até mesmo amanhecer com névoa na Capital. Já na terça-feira (2), deverá ser de poucas nuvens e temperaturas em elevação.

No interior do Estado

As cidades de Ponta Porã, Dourados e Corumbá, também podem ter um fim de semana com tempo nublado e chance de chuvisco.

"Nessas cidades, o domingo deverá ser de sol entre nuvens, manhã fria e poucas nuvens. No entanto, na segunda-feira (1º) o sol deve aparecer, com céu limpo. Durante a semana, segue em elevação sem chuva", finalizou.

