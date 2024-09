Sexta-feira começa fresquinha, mas calor de 38°C volta dar as caras em MS

A sexta-feira (6) começou fresquinha em razão da passagem rápida de uma frente fria e deve permanecer assim até o final da manhã, quando as temperaturas voltarão a subir trazendo de volta o calor extremo em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), pela manhã, as temperaturas poderiam variar entre 10°C e 13°C nas regiões sudoeste, sul, sudeste e leste.

Durante o período da tarde, as temperaturas vão subir significativamente, alcançando máximas que variam de 31°C a 34°C nas regiões mencionadas. A região pantaneira, por sua vez, terá mínimas entre 17°C e 20°C e máximas que poderão chegar a 37°C.

Para as outras regiões do Estado, a previsão indica mínimas entre 16°C e 22°C e máximas que podem variar de 33°C a 38°C. Em Campo Grande, a variação térmica será um pouco mais contida, com mínimas entre 15°C e 17°C e máximas de até 33°C.

A umidade relativa do ar deve ficar baixa, oscilando entre 15% e 35%, principalmente nas regiões norte e Bolsão.

Os ventos estarão predominando entre os quadrantes leste e norte, com velocidades que devem variar de 40 km/h a 60 km/h.

