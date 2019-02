Sexta-feira é de chuva e temperaturas amena em todo o estado

A sexta-feira (15) amanheceu chuvosa e pegou muita gente de surpresa na capital. A previsão mostra chuva generalizada em todo estado, podendo ter temporais nas regiões centro, leste e norte. O tempo pode continuar instável durante todo o dia.

As temperaturas ficam amenas em todo estado, com ar mais fresco e menos mormaço, em Campo Grande a pequena foi boa e permanece na casa dos 21ºC a 30ºC graus. Já no MS, a mínima é 20ºC e máxima de 33ºC.

