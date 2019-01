Domingo de calor, com previsão de chuva em pontos isolados

Quem mora no extremo sul do estado pode se preparar para enfrentar um domingo nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas em pontos isolados, se a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) se confirmar.

Os termômetros devem registrar temperatura máxima na casa dos 34ºC e a umidade do ar mínima de 45%.

Em Campo Grande a mínima é de 21°C e a máxima pode chegar a 28°C.





Deixe seu Comentário

Leia Também