Sexta-feira tem previsÃ£o de sol forte, calor e pancadas de chuva Ã  tarde

A sexta-feira (8) permanece com a previsão de tempo instável, o ar quente e úmido predomina em Mato Grosso do Sul. O céu é ensolarado e faz calor na parte da manhã, durante à tarde há possibilidade de pancadas de chuvas.

Conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com as temperaturas subindo, o clima ficará mais quente nos próximos dias. Na capital amanhece com sol, mas o aumento das nuvens deve provocar mudanças no fim do dia. A máxima é de 32ºC e a mínima 22ºC, já no estado fica na casa dos 36ºC a 20ºC.

