Sextou de extremo calor e promessa de final de semana muito quente em MS

A sexta-feira (30) finalmente chegou e com ela, a meteorologia traz a informação de que haverá situação de extremo calor em Mato Grosso do Sul, com altas temperaturas previstas tanto para o restante do dia, como mirando o final de semana, onde as máximas flertarão com os 40°C.

Conforme previsão feita pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia ficará firme, com sol e variação de nebulosidade em várias regiões do Estado. Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e favorece o tempo quente e seco.

Durante o período da tarde, a umidade relativa do ar fica baixa, em torno de 10-20%. Por isso recomenda-se beber bastante líquido e umidificar os ambientes.

Em relação às temperaturas, as mínimas seguem mais amenas durante a madrugada e ao amanhecer, onde são previstas mínimas entre 16-20°C e máximas entre 31-36°C para as regiões sul, sudeste e leste do estado.

Nas regiões pantaneira, bolsão, sudoeste e norte esperam-se mínimas entre 17-25°C e máximas entre 33-38°C. Em Campo Grande, mínimas entre 20-22°C e máximas de até 35°C.

Os ventos atuam entre o quadrante norte e leste com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também