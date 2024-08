Sextou gelado! Friozão chega e temperaturas despencam com tudo em MS

Após o primeiro dia de mudança climática em Mato Grosso do Sul, o frio intenso previsto pela meteorologia desembarca finalmente nesta sexta-feira (9), com a possibilidade de ter recorde de temperaturas baixas em algumas regiões. Essa, inclusive, é considerado a massar de ar fria mais intensa do ano.

Segundo apresentado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo instável, podendo ocorrer chuvas a qualquer momento do dia, aliado também ao descenso das temperaturas.

"Existe a previsão de temperaturas muito baixas em Mato Grosso do Sul, com mínimas que podem atingir os 2° ou 3°C, mas que pontualmente podem registrar valores ainda menores, principalmente no sul do estado", explica o centro de meteorologia.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 5°C e máximas de 11°C para as regiões sul, sudoeste, leste e sudeste. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 5°C, principalmente no sul do estado.

Na região pantaneira esperam-se mínimas de 8°C e máximas de 14°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas de 10°C e máximas de 19°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 9°C e máximas de 16°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também