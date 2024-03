Só um tereré para aguentar o calor: Campo Grande bateu 40°C de sensação térmica hoje

O calorão segue pairando sobre Mato Grosso do Sul e não está tendo dó da população. Nesta terça-feira (12), os termômetros flertaram com os 40°C de sensação térmica em 15 cidades do estado, incluindo a capital, Campo Grande.

Conforme as informações do sistema de monitoramento da Uniderp, divulgada a imprensa pelo meteorologista Natálio Abrahão, todos os municípios de MS tiveram temperaturas máximas acima dos 33°C.

O local mais quente foi na cidade de Corumbá, onde os termômetros registraram os 38,8°C. Quando o assunto é temperatura, o município é seguido pela cidade de Jardim, com 38,2°C, e Bonito que registrou 37,9°C, em quarto lugar aparece a cidade de Três Lagoas com 37,5°C e em último está Fátima do Sul, que registrou 37,1°C. As cinco tiveram o mesmo calorão que a ‘Cidade Branca’ no quesito ‘sensação térmica’.

Já a Capital do estado, Campo Grande, teve a temperatura máxima de 36,2°C ao longo desta terça. No entanto, o sol queimava como se estivessem fazendo 40°C.

A recomendação, para enfrentar dias quentes, é sempre manter uma boa hidratação. Apesar do tereré ser muito consumido, é bom tomar água pura de vez em quanto para dar aquele susto no organismo. Abrigar-se em locais mais frescos. Evitar exposição solar por tempo prolongado e fazer o uso constante de protetor solar.

Nova onda de calor – O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), emitiu um alerta de onda de calor para Campo Grande e 69 municípios do Estado, deve marcar o fim do verão, que termina no dia 19 deste mês.

De acordo com o alerta, os dias mais quentes segue até sexta-feira (15), enquanto a chuva vai até esta terça (12).

Segundo o Instituto, nestes dias a temperatura deve ficar 5ºC acima da média no período de 3 a 5 dias, e há risco à saúde. O Inmet alerta ainda para chuvas intensas entre 20 a 50 mm (milímetros) por dia e ventos de 40 a 60 km/h.

