Sol aparece entre nuvens, e Estado fica sob aviso de alagamentos

A previsão do tempo para todo o Estado do Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (24), é de tempo nublado com pancadas de chuva no final da tarde e começo da noite, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).



Em Campo Grande, previsão é de tempo parcialmente nublado durante o dia todo, com probabilidade de pancadas de chuva isolada à tarde e noite. A temperatura não deve passar dos 28°C, enquanto a mínima fica em 22ºC. A umidade do ar na capital varia de 70% a 95% estando fora da zona de risco e ideal para a saúde respiratória.

Para o Estado, o tempo continuará nublado com pancadas de chuva no nordeste. No sudoeste tempo parcialmente nublado. No Pantanal, previsão é de chuva fraca e isolada. A temperatura no MS pode chegar a 32°C de máxima e a atingir mínima de 19°C.

O Inmet avisa para possibilidade de acumulados de chuva com perigo potencial de alagamentos nas regiões centro-norte e leste, podendo atingir os municípios da parte alta como: Sonora, coxim, Chapadão do Sul, Paranaíba, Água Clara e Três Lagoas.

