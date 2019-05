Temperaturas devem subir e frio se despede da capital, segundo Inmet

Em Campo Grande a sexta-feira (17) começa com o sol, mas o Instituto de Meteorologia (Inmet) prevê tempo parcialmente nublado.



A temperatura mínima fica em 16°C e a máxima pode chegar aos 27°C. A umidade relativa do ar ficará entre 40% e 80%.



Em Ivinhema, Iguatemi, Ponta Porã e Dourados, a mínima será de 15°C e a máxima de 24°C, com céu nublado.



Já em Três Lagoas, Paranaíba e Água Clara, o dia será de céu nublado e a mínima de 16°C. A máxima deve chegar a 26°C.



Ainda segundo o Inmet, para o Mato Grosso do Sul, o tempo deve ficar parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no norte e nordeste.



Nas demais áreas do estado o tempo permanece parcialmente nublado.

Deixe seu Comentário

Leia Também