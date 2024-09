Temperaturas voltam a subir e devem alcançar 39°C em MS nesta semana

Mato Grosso do Sul começa a se recuperar dos dias amenos e chuvas, a meteorologia indica elevação das temperaturas, podendo atingir valores 37-40°C, com destaque para as regiões norte, bolsão, sudoeste e pantaneira.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), nas regiões Sudoeste e Pantanal as temperaturas sobem na quarta-feira (18) e na quinta-feira (19), os municípios de Aquidauana, Coxim e Porto Murtinho chegam a 39°C. Outras cidades da região Norte e Bolsão, como Camapuã e Paranaíba devem ter máximas de 38°C.

Campo Grande pode registrar máxima de 36°C na quinta-feira (19), de acordo com o Cemtec. Já a previsão do Clima Tempo e Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), indica máxima na casa dos 38°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante sul e giram para o quadrante leste com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também