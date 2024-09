Temporal deixou mais de 20 cidades de MS sem luz

O temporal que teve inicio na noite dessa sexta-feira (20), e seguiu até a madrugada deste sábado (21), afetou o fornecimento de energia elétrica em 23 municípios de Mato Grosso do Sul.

Conforme relatório divulgado pela Energisa, as cidades afetadas são: Campo Grande, Jaraguari, Bandeirantes, Camapuã, Sidrolândia, Terenos, Nova Andradina, Bataguassu, Ivinhema, Dourados, Caarapó, Laguna Carapã, Jardim, Bonito, Nioaque, Bela Vista, Ponta Porã, Antônio João, Aquidauana, Maracaju, Rio Brilhante, Itaquiraí e Iguatemi.

Em MS, foram registrados ventos de 82 km/h, contabilizadas 655.438 descargas atmosféricas (raios) e chuva de granizo. De acordo ainda com a Energisa, as equipes seguem trabalhando, obedecendo ao plano de contingência.

“A Energisa segue atendendo como prioridade hospitais, unidades de saúde e situações que coloquem a segurança da comunidade em risco, como presídios. Além disso, é priorizado o atendimento ao cliente sobrevida, ou seja, pessoa que necessita de algum equipamento vital para sobrevivência. Cabe destacar que todo o trabalho é realizado dentro dos protocolos de segurança”.

Capital

Campo Grande registrou 42,9 milímetros de chuva e rajada de vento de 68,4 km/h.

A lista de bairros afetados na Capital inclui Jardim Centro Oeste, Vila Nasser, Parque do Lageado, Santo Amaro, Mata do Segredo, Jardim dos Estados, Moreninhas, Parque dos Novos Estados, Vila Popular, Tiradentes, Universitário, Jardim Centenário, Guanandi, Conjunto Aero Rancho, Jardim São Conrado, Vila Carvalho, Vila Bandeirantes, Coronel Antonino, Jardim Tijuca, Parque Residencial Rita Vieira, Pioneiros, Maria Aparecida Pedrossian.

Além de Carandá Bosque, Jardim Tarumã, Santa Fé, Jardim Batistão, Vila Taquarussu, Jardim Seminário, Parque Residencial União, Vila Planalto, Cabreúva, Vila Sobrinho, Amambai, Cruzeiro, Vila Taveirópolis, Jardim Los Angeles, Jardim São Lourenco, Chácara dos Poderes, São Francisco, Jardim Jockey Club, Vilas Boas, Portal Caiobá, Jardim Veraneio e Chácara Cachoeira.

Para evitar congestionamento no 0800, a concessionária aumentou a capacidade de atendimento nos canais de comunicação para dar vazão as demandas. A empresa orienta os consumidores a priorizarem o atendimento pelo WhatsApp Gisa: (67) 99980-0698 e aplicativo Energisa On (disponível no google play ou app store do celular).

