Verão 24/25 será o mais intenso da história

atualizado em 10/11/2024 às 09h12

Sem dó da pele dos brasileiros, o verão de 2025 promete ter altas temperaturas e poderá ser um dos mais intensos já registrados no Brasil, de acordo com previsões meteorológicas. As informações são da Agência o Globo.

O verão brasileiro é caracterizado por temperaturas elevadas, dias mais longos e umidade alta. A combinação entre La Niña e o aquecimento do Atlântico Norte torna o verão de 2025 um período potencialmente desafiador.

A tendência de calor extremo, com temperaturas recordes, poderá tornar o ambiente mais desconfortável, exigindo adaptações no consumo de água e energia, especialmente em grandes centros urbanos.

Segundo o site, as condições de calor e umidade também afetam diretamente a sensação térmica, com impactos na saúde pública e na qualidade de vida da população.

Enquanto a primavera de 2024 já mostra sinais de um clima mais quente e seco, especialmente no Sudeste, o verão se inicia oficialmente no Brasil em 21 de dezembro de 2024, se estendendo até 20 de março de 2025.

