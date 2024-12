Véspera de ano novo tem calor, mas pode ter chuva em parte de MS

O último dia de 2024 pode ter mudanças no clima de Mato Grosso do Sul, pois apesar da terça-feira (31) ter previsão de forte calor em algumas regiões, as chuvas poderão aparecer em rápida ascensão.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a tendência é pode acontecer mudança no clima no final de segunda e principalmente na véspera do ano novo, com chuvas de intensidade forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai/Argentina, aliado ao transporte de calor e umidade. Ainda, o aquecimento diurno e deslocamento de cavados em médios níveis da atmosfera favorecem a formação de instabilidades atmosféricas no estado de Mato Grosso do Sul.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 29-34°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 22-26°C e máximas entre 29-37°C.

Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 30-33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 29-32°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também