Vídeo - Chuva surpreende campo-grandenses na tarde desta sexta

Depois de 19 dias sem chuva na capital, uma garoa fina ganhou força nesta sexta-feira (20), em algumas regiões de campo Grande, mesmo a temperatura estando na casa dos 36°C, em algumas áreas.

De acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec-MS), Franciane Rodrigues, a chuva pode acontecer em vários pontos do estado nesse fim de semana.

Segundo Franciane, o mapa de previsão estendida relacionado a precipitação divulgada pelo NCEP/NOAA, Mato Grosso do Sul não tem expectativa de mais chuva significativa até, pelo menos, 24, 25 e 26 de setembro. Onde a chuva pode deixar de ser localizada e tem previsão para que o fenômeno ocorra em todas as regiões.

No interior do Mato Grosso do Sul pode haver previsão de chuva fraca em Nova Alvorada do Sul, na região norte de Rio Brilhante, Nova Andradina e Anaurilândia.

