'Arraiá' da Associação Pestalozzi de Campo Grande acontece neste sábado

Entre quadrilhas, comidinhas e apresentações de dança, o tradicional "Arraiá" da Associação Pestalozzi de Campo Grande promete ser ainda mais especial este ano. A festança está marcada para este sábado (13), a partir das 17h, na Rua Pernambuco, 1253, em frente a Pestalozzi.

Comemorando 45 anos de atividade, com muita história para contar ainda, a instituição atende mais de 700 pessoas com deficiência com foco em educação, saúde e inclusão.

O “arraiá” é apenas um dos eventos promovidos anualmente para reunir usuários, familiares e colaboradores numa celebração conjunta.

A festa caipira contará com 15 barraquinhas, recheadas de delícias e brincadeiras típicas das festas juninas. A entrada é franca e toda a renda arrecadada será revertida à instituição. Não perca!

O destaque do evento é a diferença que faz na vida das pessoas ali presentes. Alunos como Edileusa, Cristina e Roberto, que têm a escola como uma extensão calorosa de suas casas, aguardam o evento com expectativa de muita diversão. “É um alimento para a alma e uma coreografia de sentimentos”, disseram em conjunto.

Serviço

"Arraiá" da Associação Pestalozzi de Campo Grande;

Sábado (13);

A partir das 17h;

Rua Pernambuco, 1253 - em frente a Pestalozzi;

Entrada é gratuita.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também