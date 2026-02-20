Consumo de suplementos avança entre mulheres e fortalece setor wellness

As mulheres lideram o crescimento no consumo de suplementos alimentares no Brasil. Dados da segunda edição da Pesquisa de Mercado ABIAD mostram que esses produtos já estão presentes em 59% dos lares brasileiros e são mais consumidos pelo público feminino. Entre setembro de 2020 e dezembro de 2022, o consumo avançou mais de 23%. Levantamento da Famivita aponta que 35% das mulheres utilizam algum tipo de suplementação e 80% acreditam que ela contribui para a promoção da saúde.

O movimento acompanha a expansão do chamado mercado wellness, voltado à saúde física e mental. Segundo Sandro Botta, CEO da Hilê Indústria de Alimentos, as consumidoras estão mais informadas e criteriosas. “Esse movimento é apoiado por dados que mostram que a maioria das mulheres já integra a suplementação em seu cotidiano e que esse comportamento tende a se intensificar à medida que a categoria se torna mais diversificada, técnica e alinhada às expectativas de uso de longo prazo”, afirma.

De acordo com o executivo, o avanço no acesso à informação elevou o nível de exigência. Hoje, além dos ingredientes, as mulheres avaliam marca, indústria responsável e controles de qualidade. A busca por soluções imediatas tem dado lugar a produtos voltados ao uso contínuo, dentro dos limites regulatórios.

O setor também passa por mudanças normativas. Em setembro de 2024, a Anvisa publicou a RDC 843/2024, que reorganiza o marco regulatório dos suplementos no país. A partir de setembro de 2026, os produtos deverão apresentar testes de estabilidade para comprovar que a composição declarada no rótulo permanece válida até o fim do prazo de validade.

No segmento voltado à saúde feminina, ganham espaço formulações com óleos vegetais como prímula e borragem, fontes de ácido gama-linolênico (GLA), além de combinações com outros componentes, como o L-triptofano. A tendência, segundo o setor, é de maior padronização técnica, transparência de rótulo e foco em consumo consciente.

