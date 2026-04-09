Menu
Menu Busca quinta, 09 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Saúde

Médico faz alerta após paciente precisar de anestesia geral para retirada de plug anal

Profissional explicou que o brinquedinho sexual estava lateralizado e poderia perfurar a mucosa intestinal

09 abril 2026 - 11h36Vinícius Santos
Raio-x mostra com plug anal no intestino Foto: ReproduçãoRaio-x mostra com plug anal no intestino Foto: Reprodução  

O médico Danniell Brosco fez um alerta nas redes sociais sobre os riscos do uso inadequado de plug anal após atender um paciente que precisou passar por procedimento médico para retirada do objeto.

Segundo o profissional, o caso exigiu anestesia geral devido à forma como o objeto foi introduzido. Ele explicou que o plug estava em uma posição lateralizada, o que poderia provocar perfuração no intestino.

“E nesse caso em particular, um brinquedinho, um objeto, estava introduzido numa posição lateralizada. Ou seja, olha o risco dessa ponta perfurar a mucosa do intestino”, relatou.

O médico afirmou que o procedimento foi realizado com sucesso, mas destacou que a situação poderia ter causado complicações mais graves. “Foi um procedimento que conseguimos resolver retirando por baixo, mas precisou de anestesia geral, que não é isenta de riscos. Tudo isso por fazer de uma forma irresponsável”, explicou.

Brosco ainda reforçou que o assunto precisa ser tratado com seriedade. “Então gente, eu não sei até quando eu vou ter que fazer vídeo sobre isso. Pode parecer brincadeira, mas não é”, afirmou.

Por fim, o médico orientou que, caso alguém opte por utilizar esse tipo de objeto, o ideal é agir com responsabilidade e buscar orientação adequada. “Se for usar, faça com responsabilidade e procure alguém que possa orientar sobre a forma correta”, completou.

Veja o vídeo:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Daniel Brosco (@danniellbrosco)

 

 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
UNIMED Corrida - Abr26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Expogrande terá ação do MPMS para alertar jovens sobre riscos do cigarro eletrônico
Saúde
Expogrande terá ação do MPMS para alertar jovens sobre riscos do cigarro eletrônico
Estudo com participação de hospital de MS define padrões cardíacos para brasileiros
Saúde
Estudo com participação de hospital de MS define padrões cardíacos para brasileiros
Medicamento é produzido pela Hypofarma
Saúde
Anvisa manda recolher lote de dipirona por risco de contaminação
Fernando Frazão/Agência Brasil
Saúde
Inscrições para Mais Médicos terminam hoje com 1,5 mil vagas abertas
Santa Casa de Campo Grande
Saúde
MPMS defende bloqueio de R$ 12 milhões para assegurar atendimento digno na Santa Casa
Foto: Flickr
Saúde
Estado cria fluxo emergencial para casos graves de chikungunya em Dourados
Foto: Reprodução / Ministério da Saúde
Saúde
Crise: pacientes esperam mais de 300 dias por biópsia de próstata em Campo Grande
A medida também estende a folga para exames preventivos do HPV
Saúde
Nova lei garante folga para exames preventivos de câncer a trabalhadores da CLT
Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras arboviroses, como zika e chikungunya
Saúde
Menina de 10 anos morre com suspeita de chikungunya em Dourados
Alex Marcel Melloto é nomeado como secretário-adjunto da Semadesc
Política
Alex Marcel Melloto é nomeado como secretário-adjunto da Semadesc

Mais Lidas

Residencial Nova Bahia terá 80 apartamentos
Cidade
Prazo para inscrições do Residencial Nova Bahia é prorrogado, após sorteio ser adiado
Movimentação policial no local - Foto: WhatsApp / JD1
Polícia
AGORA: Homem é baleado em atentado no bairro Guanandi e levado ao Hospital Regional
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 7/4/2026
Delegacia de Iguatemi
Interior
Mulher é presa após agredir mãe de 63 anos em Iguatemi