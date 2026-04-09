Médico faz alerta após paciente precisar de anestesia geral para retirada de plug anal

O médico Danniell Brosco fez um alerta nas redes sociais sobre os riscos do uso inadequado de plug anal após atender um paciente que precisou passar por procedimento médico para retirada do objeto.

Segundo o profissional, o caso exigiu anestesia geral devido à forma como o objeto foi introduzido. Ele explicou que o plug estava em uma posição lateralizada, o que poderia provocar perfuração no intestino.

“E nesse caso em particular, um brinquedinho, um objeto, estava introduzido numa posição lateralizada. Ou seja, olha o risco dessa ponta perfurar a mucosa do intestino”, relatou.

O médico afirmou que o procedimento foi realizado com sucesso, mas destacou que a situação poderia ter causado complicações mais graves. “Foi um procedimento que conseguimos resolver retirando por baixo, mas precisou de anestesia geral, que não é isenta de riscos. Tudo isso por fazer de uma forma irresponsável”, explicou.

Brosco ainda reforçou que o assunto precisa ser tratado com seriedade. “Então gente, eu não sei até quando eu vou ter que fazer vídeo sobre isso. Pode parecer brincadeira, mas não é”, afirmou.

Por fim, o médico orientou que, caso alguém opte por utilizar esse tipo de objeto, o ideal é agir com responsabilidade e buscar orientação adequada. “Se for usar, faça com responsabilidade e procure alguém que possa orientar sobre a forma correta”, completou.

Veja o vídeo:

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