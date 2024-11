Depois de anos, professores do Colégio Dom Bosco organizam encontro nostálgico

"Recordar é viver...", e é com esse pensamento que os professores que trabalharam no Colégio Salesiano Dom Bosco nas décadas de 70, 80 e 90 têm se reunido há alguns anos. Cheio de nostalgia, o 3° Reencontro dos Professore acontecerá neste sábado (23), em Campo Grande.

Quem organiza a reunião desde 2022 é o professor Carlão, conhecido por muitos alunos da Capital devido aos cursinhos de pré-vestibular.

Sentindo falta dos colegas de profissão, o momento foi criado para cada um contar suas histórias vividas ao longo da carreira e relembrar a época em que trabalharam juntos.

"É um encontro bacana, com uma parte da primeira geração de professores de cursinhos pré-vestibulares de Campo Grande e Mato Grosso do Sul, com a segunda geração do ensino médio também dessa época de ouro da educação da Capital. Como nós estamos no Colégio Dom Bosco, então eu procuro fazer esse reencontro para que a gente possa se encontrar depois de algum tempo. Compensamos essa distância nos últimos anos", contou ao JD1.

Cerca de 50 professores comparecem na confraternização, que tem sempre um 'churrasquinho' e o assunto principal: educação.

"Interessante é que eu faço parte da segunda geração, pois fui aluno da primeira. Então aproveito para reencontrar meus professores e hoje colegas dessa profissão que é tão importante", revelou professor Carlão.

Veja as fotos dos professores após anos:

Professores na década de 90 - Arquivo pessoal

Primeiro reencontro em 2022 - Arquivo pessoal

