Ele sabe que venceu! Luan Santana ganha Rolex de Cristiano Ronaldo em réveillon

De MS para o mundo! Convidado para se apresentar na festa privada de Cristiano Ronaldo durante o réveillon 2024, Luan Santana foi presenteado pelo jogador do Al-Nassr com um relógio da marca Rolex avaliado em R$ 432 mil.

Em vídeos que circulam na internet, mostram que o show do Sul-mato-grossense veio como uma surpresa de CR7 para o aniversário de sua mãe, Maria Dolores Aveiro. Nas redes sociais, os dois conversam sobre a vida do jogador e Luan conta que o Rolex é seu primeiro.

No vídeo, Luan comenta sobre a surpresa, “você não fez isso não, pelo amor de Deus, cara. Você sabe que esse é o meu primeiro, né? Meu primeiro Rolex. Que momento. Das mãos do homem”.

Marcando presença no evento privado do jogador, a irmã de Luan, Bruna Santana, compartilhou um trecho do show particular em Portugal. Assista:

