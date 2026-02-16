Folia de patinhas: CarnaPet agita a terça de carnaval em shopping da Capital

Os pets também poderão cair na folia nesta terça-feira (17), durante o CarnaPet, atração do Carnavalzinho do Bosque, realizado no Shopping Bosque dos Ipês, em Campo Grande. A programação começa às 15h, na Praça Central, e promete uma tarde animada para tutores e seus companheiros de quatro patas.

Com música, brincadeiras e um clima leve e familiar, o evento foi pensado para quem quer curtir o Carnaval de forma tranquila, longe da muvuca. O ponto alto da tarde será às 17h, com o Desfile de Fantasias Pet, quando cães e seus tutores poderão mostrar criatividade e muito charme na passarela.

A proposta é oferecer um momento de lazer que inclua toda a família — inclusive os animais de estimação — reforçando a ideia de um Carnaval acolhedor e seguro. A entrada é gratuita e aberta ao público.

