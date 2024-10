JD1TV: História de pescador? Homem fisga Jaú gigante em Mato Grosso do Sul

Já pensou você pescar um peixe gigante? Foi exatamente isso que o pescador Rony Dronov, de 38 anos, fez. E dessa vez não é história de pescador!

A pesca inusitada aconteceu no Rancho Parrudo, próximo à ponte do Porto Vilma, no interior de Mato Grosso do Sul.

Provando não ser "historinha", o pescador registrou o momento em que capturou um 'Gigante dos Rios'. Trata-se de um Jaú, medindo 1,69 e pesando mais de 80 kg. Veja o momento:

Your browser does not support HTML5 video.

JD1 Notícias

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também