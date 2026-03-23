4Âª Corrida da AMA: Organizadoras falam sobre expectativas; inscriÃ§Ãµes entram nos Ãºltimos dias

As inscrições para a 4ª Corrida e Caminhada da Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande (AMA) seguem abertas até o dia 31 de março. O evento será realizado em 5 de abril, com largada às 7h, no Parque dos Poderes, reunindo corrida de 5 km e 10 km e caminhada de 3 km para atletas de todas as idades.

As organizadoras da AMA conversaram com a JD1 sobre a expectativa para o evento e convidam a comunidade a participar. No vídeo, elas detalham os preparativos e reforçam o convite para que todos façam parte desse movimento de inclusão e solidariedade. Assista abaixo:

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