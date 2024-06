JD1TV: Além da Sopa Paraguaia, Fábio Porchat revelou se gosta do Tereré; assista

Na TV, na dramaturgia, na vida, no jornalismo, nada melhor do que uma boa história, e o humorista Fábio Porchat é cheio dessas histórias! Em Campo Grande nesta sexta-feira (21), ele entregou duas sessões do seu stand up 'Histórias do Porchat', e conversou com o JD1.

"Gosto muito de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul. Faço questão de voltar aqui sempre", disse ele.

O evento tem 80 minutos de duração, e arrancou muitas risadas dos Campo-grandenses. Assista:

