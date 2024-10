JD1TV: Cachorro entra em padaria, 'furta' bolo e sai de fininho; vídeo viraliza

As câmeras de segurança de uma panificadora em Goianésia, na Região Metropolitana de Goiânia, registraram um furto de mercadoria. Mas o que surpreendeu, o autor do 'crime'. O meliante era um cachorro, conhecido pelos donos e funcionários do estabelecimento. Ele foi filmado entrando na panificadora para roubar um bolo e sair, logo em seguida, de mansinho antes de alguem notar.

Nas imagens, é possível ver o cachorro de porte médio e de pelagem de cor preta entrando no local pela porta. No momento do furto, havia poucos clientes e apenas uma funcionária viu o cachorro pegando o bolo.

Após furtar o bolo da prateleira, o cãozinho sai de fininho da panificadora, segurando a mercadoria com a boca. Os demais funcionários só perceberam quando o animal já estava saindo pela porta.

Segundo informações da TV Anhanguera, o cachorro vive perto do estabelecimento e sempre ganha lanches. Veja:

Your browser does not support HTML5 video.

Com g1

JD1 Notícias

