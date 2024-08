JD1TV: Vinda do Líbano, família Karmouche assistiu de perto o crescimento de Campo Grande

Hoje (26) é o aniversário de 125 anos de Campo Grande. Por isso, o JD1 foi ao encontro de um dos membros da família Karmouche, que chegou na cidade na década de 50 e viram ela se tornar Capital.

A família Karmouche é libanesa, e Mansour Karmouche conta que foram bem recebidos pelos campo-grandenses. Ele viu o crescimento da cidade, o aumento da Avenida Afonso Pena, a queda no movimento da Rua 14 de Julho e muito mais.

Mesmo tendo traços libaneses, o advogado, que nasceu em Campo Grande, conta que a dona de seu coração é Campo Grande.

Assista:

