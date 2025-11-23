Menu
Menu Busca domingo, 23 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Comportamento

Luxo sustentável ganha espaço e movimenta a moda circular com marcas de grife

Marina Ribeiro lidera um brechó com Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent e outras etiquetas internacionais

23 novembro 2025 - 14h14Taynara Menezes
Marina trabalha com moda sustentável há 10 anosMarina trabalha com moda sustentável há 10 anos   (Foto: Reprodução)

Em um cenário em que sustentabilidade e consumo consciente deixam de ser tendência para se tornarem comportamento, o mercado de luxo também encontra novas formas de circular. Em Campo Grande, um brechó especializado em grifes de alto padrão mostra como peças exclusivas podem ganhar longevidade sem perder valor.

O negócio, liderado pela empresária Marina Ribeiro, nasceu de forma espontânea. Trocando roupas entre parentes, ela percebeu que aquele hábito familiar podia ir além de simples desapegos. “Nunca pensei em criar uma empresa. Foi acontecendo devagar, de forma muito orgânica”, lembra.

O que começou como prática doméstica virou um empreendimento pioneiro, em uma época em que brechós ainda eram vistos com preconceito.Hoje, o brechó já com dez anos, se consolidou como referência na revenda de itens de marcas como Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent e outras grifes internacionais.

As peças chegam por consignação ou compra direta, modelo que envolve avaliação e autenticação minuciosas para garantir a originalidade. Enquanto a consignação oferece comissão reduzida ao cliente, a compra direta dá agilidade à negociação.

O acervo é amplo, há peças a partir de R$ 500, mas o brechó já recebeu bolsas que ultrapassaram R$ 300 mil. “O mercado de luxo é muito vasto. Temos socialites que usam uma peça uma única vez e também clientes que juntam dinheiro para realizar o sonho da primeira bolsa de grife”, explica Marina.

Mesmo assim, comprar por meio da moda circular pode representar até 90% de economia em relação ao preço original da loja. A proposta vai além do glamour. Cada peça revendida representa uma redução no impacto ambiental causado pela produção de artigos de alto valor agregado, que geralmente dependem de materiais raros, processos complexos e mão de obra especializada.

“É muito bonito ver que até o luxo encontrou espaço dentro da sustentabilidade. Uma peça que ficaria parada no armário ganha nova história”, afirma.

Com escritório em Campo Grande, o brechó atende presencialmente apenas clientes selecionados, mas opera majoritariamente pela internet. Encomendas chegam a sair de Campo Grande pela manhã e serem entregues em São Paulo no mesmo dia. A maior parte das vendas, porém, é enviada para outros estados, com entrega rápida via Correios.

Ao unir consumo de alto padrão com responsabilidade ambiental, o brechó de Marina Ribeiro mostra que o luxo pode, e deve, caminhar ao lado da moda circular. Em vez de encerrar ciclos, o novo mercado os expande, dando vida longa a peças que antes eram exclusividade de poucos e que agora ganham novos significados e novos donos.

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

TJMS realiza Cantata de Natal com apresentação aberta ao público
Comportamento
TJMS realiza Cantata de Natal com apresentação aberta ao público
Jovem é finalista de renomado prêmio
Comportamento
Modelo de Nova Andradina é finalista de prêmio renomado no Brasil
Imagem Ilustrativa
Polícia
Militar do Exército é preso após esconder simulacro de arma comprado pela Shopee em Campo Grande
'Café com Negócios' aborda gestão, estratégia e vendas na Capital
Comportamento
'Café com Negócios' aborda gestão, estratégia e vendas na Capital
Thiaguinho protagonizou o Hino Nacional no GP de São Paulo
Comportamento
"Menino de Ponta Porã": Thiaguinho canta Hino Nacional no GP de SP e relembra infância em MS
Os 'sugars' aumentaram em MS
Comportamento
Sugar Baby ou Daddy? Mulheres puxam crescimento de perfis sugar em MS
Kamisa 10 será participação especial na gravação do novo DVD de Kaio & Gabriel
Comportamento
Kamisa 10 será participação especial na gravação do novo DVD de Kaio & Gabriel
Atleta do Real Madrid e influencer
Cultura
Com balões e rosas, Vinicius Júnior assume namoro com Virgínia: 'V&V'
Kaio & Gabriel gravam segundo DVD em Campo Grande com entrada gratuita
Comportamento
Kaio & Gabriel gravam segundo DVD em Campo Grande com entrada gratuita
Fernando era muito conhecido no futsal
Esportes
'Deixou um grande legado': Fernando foi o símbolo da paixão pelo futsal como treinador

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado