Luxo sustentável ganha espaço e movimenta a moda circular com marcas de grife

Em um cenário em que sustentabilidade e consumo consciente deixam de ser tendência para se tornarem comportamento, o mercado de luxo também encontra novas formas de circular. Em Campo Grande, um brechó especializado em grifes de alto padrão mostra como peças exclusivas podem ganhar longevidade sem perder valor.

O negócio, liderado pela empresária Marina Ribeiro, nasceu de forma espontânea. Trocando roupas entre parentes, ela percebeu que aquele hábito familiar podia ir além de simples desapegos. “Nunca pensei em criar uma empresa. Foi acontecendo devagar, de forma muito orgânica”, lembra.

O que começou como prática doméstica virou um empreendimento pioneiro, em uma época em que brechós ainda eram vistos com preconceito.Hoje, o brechó já com dez anos, se consolidou como referência na revenda de itens de marcas como Gucci, Chanel, Yves Saint Laurent e outras grifes internacionais.

As peças chegam por consignação ou compra direta, modelo que envolve avaliação e autenticação minuciosas para garantir a originalidade. Enquanto a consignação oferece comissão reduzida ao cliente, a compra direta dá agilidade à negociação.

O acervo é amplo, há peças a partir de R$ 500, mas o brechó já recebeu bolsas que ultrapassaram R$ 300 mil. “O mercado de luxo é muito vasto. Temos socialites que usam uma peça uma única vez e também clientes que juntam dinheiro para realizar o sonho da primeira bolsa de grife”, explica Marina.

Mesmo assim, comprar por meio da moda circular pode representar até 90% de economia em relação ao preço original da loja. A proposta vai além do glamour. Cada peça revendida representa uma redução no impacto ambiental causado pela produção de artigos de alto valor agregado, que geralmente dependem de materiais raros, processos complexos e mão de obra especializada.

“É muito bonito ver que até o luxo encontrou espaço dentro da sustentabilidade. Uma peça que ficaria parada no armário ganha nova história”, afirma.

Com escritório em Campo Grande, o brechó atende presencialmente apenas clientes selecionados, mas opera majoritariamente pela internet. Encomendas chegam a sair de Campo Grande pela manhã e serem entregues em São Paulo no mesmo dia. A maior parte das vendas, porém, é enviada para outros estados, com entrega rápida via Correios.

Ao unir consumo de alto padrão com responsabilidade ambiental, o brechó de Marina Ribeiro mostra que o luxo pode, e deve, caminhar ao lado da moda circular. Em vez de encerrar ciclos, o novo mercado os expande, dando vida longa a peças que antes eram exclusividade de poucos e que agora ganham novos significados e novos donos.

