Morre humorista Ary Toledo, aos 87 anos

O humorista Ary Toledo, de 87 anos, morreu em São Paulo neste sábado (12). Ele estava internado no Hospital Sírio Libanês.

A informação foi confirmada pela família de Aery, através do perfil oficial do humorista no Instagram. A causa da morte ainda não foi divulgada.

"Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós... Sentiremos a sua falta Mestre", disse a publicação.

Ao longo da carreira, Ary teve trabalhos em emissoras de televisão como TV Tupi, Record e SBT, além de ter escrito vários livros de piadas e gravado vários discos.

O velório de Ary Toledo será no Ossel Memorial, em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, neste sábado (12), a partir de 19h. Ele será cremado.

