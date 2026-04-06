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Páscoa Encantada transforma rotina de pacientes em hospital universitário

Ação levou leveza, doações e até comemoração de aniversário

06 abril 2026 - 13h34Sarah Chaves
Foto: HU BrasilFoto: HU Brasil  

A Páscoa no Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap-UFMS) foi mais doce neste domingo (5), com a realização da “Páscoa Encantada”, ação que levou chocolates e momentos de alegria para pacientes, acompanhantes e profissionais.

Em sua oitava edição, o evento reuniu voluntários e parceiros que garantiram a distribuição de mais de 190 coelhos de chocolate, 60 ovos de Páscoa e 400 caixas de bombons. A iniciativa contou com apoio de colaboradores do hospital, além de doações da sociedade.

Acadêmicos da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) também participaram da ação e fizeram a entrega dos chocolates, levando ainda mais leveza ao ambiente hospitalar. Para as crianças internadas, o momento foi de diversão e acolhimento, com direito a celebração de aniversário de um dos pacientes.

A superintendente do hospital, Andrea Lindenberg, destacou a importância da ação. “A Páscoa Encantada é um momento de levar leveza e esperança para dentro do hospital”, afirmou.

A iniciativa reforça a importância de ações humanizadas no atendimento, mostrando que pequenos gestos podem fazer a diferença na rotina de quem enfrenta o tratamento.

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