Sem festa, noivos deixam altar de casamento e vão para show de Luan Santana

Já dizia Luan Santana: "sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz na gente". O casal de noivos Islana Cleia Carvalho Vieira e Etevaldo Mascena de Souza levou a sério a relação do sertanejo com casamentos. Isso porque a comemoração do matrimônio dos dois foi em um show do cantor Sul-mato-grossense. Os 'pombinhos' subiram ao altar no Santuário São Judas Tadeu, em Sorocaba (SP), e, ainda vestidos para a ocasião, foram à apresentação do cantor.

Eles se conheceram em 2007, em um posto de combustíveis e estão juntos há 16 anos. Eles se casaram em um cerimônia com efeito civil e, como não tinham condições para fazer uma festa de casamento, compraram o ingresso mais em conta do show de Luan para celebrar a união. Foram eles, as duas filhas, a afilhada da noiva e seus pais.

“Quando falaram do show, decidimos que a ‘festa pós-casamento’ seria lá. Minha filha mais nova também ama o Luan Santana. Eu escuto todos os dias e meus pacientes já sabem que sempre irão escutar aqui na clínica, pois minha estagiária é fã enlouquecida dele”, disse a cirurgiã-dentista.

Após o casamento, realizado às 15h, o casal foi a uma cervejaria com os cerca de 25 convidados. Enquanto isso, a estagiária de Islana ficou na fila do show e manteve contato com a chefe. Por volta das 23h, os recém-casados chegaram ao local. “Somos loucos por música sertaneja e acompanhamos a carreira do Luan desde o início. Amamos as músicas Te Esperando e Chuva de Arroz”, completou a noiva.

O casal explicou que eles se destacaram no local por conta da vestimenta e receberam parabéns de muitas pessoas. Teve até gente pedindo para tirar foto com eles. “Foi emocionante ver como o casamento ainda é algo que todos admiram e respeitam. Algumas pessoas chorando nos abraçavam… Nunca foi nossa intenção chamar atenção, mas é inevitável: um casal de noivos em meio a tanta gente com certeza chamaria atenção. Foi lindo, e todo mundo chorou quando tocou ‘Chuva de Arroz'”, completou ela.

Por fim, Islana contou que deu o buquê para uma moça que disse não ter sorte para o amor. “Lá na frente do palco, uma moça veio me abraçar e disse que não tinha sorte no amor. Eu senti muita vontade de dar o buquê para ela, e dei. Me sinto muito feliz por ter conseguido fazer isso, pois quem encontra um amor verdadeiro como nós, encontra um tesouro”, finalizou.

